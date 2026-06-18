Движение транспорта перекрыли на юго-востоке Москвы

В московском районе Капотня ограничили движение на некоторых улицах, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно перекрыто на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк. На улице Чагинская.На улице Капотня от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД», — сообщает канал.

Кроме того, в департаменте транспорта сообщили о временном изменении трасс автобусных маршрутов в районе Капотни. Со стороны МКАДа изменения затронут маршруты с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436 и 655. Со стороны улицы Белореченской новые трассы будут у маршрутов С710, с744, с768, с867, с754, м72 и с9. Пассажирам рекомендуется по возможности пользоваться ближайшими станциями метрополитена — Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.