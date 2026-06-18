В Москве до конца июня ожидаются ливни с грозами

Дожди ливневого характера с грозами прогнозируются в Москве до конца июня, однако в столице ожидаются и солнечные дни. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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По его словам, ливни пока ничего необычного не принесли, они характерны для летнего периода в Москве. Леус добавил, что в столице ожидаются и солнечные дни, как, например, предстоящие выходные. Накануне начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что текущая неделя в Москве и Московской области оказалась холоднее нормы на градус-полтора из-за влияния циклона, который стоит над Балтикой и захватывает Ленинградскую область.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов до этого говорил, что ориентировочно в ночь с четверга на пятницу Москва и Подмосковье постепенно выберутся из дождей, вместе с тем придет "робкое" потепление. На начало будущей недели синоптик спрогнозировал дальнейшее потепление до +23…+25 градусов, отметив, что и оно будет недолгим.