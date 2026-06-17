Московских водителей призвали быть осторожнее

Дептранс призвал московских водителей соблюдать осторожность на дорогах на фоне непогоды, которая обрушилась на столицу в среду, 17 июня. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«В Москве местами идет дождь — будьте внимательны за рулем», — говорится в публикации.

В департаменте посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать авто рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не отвлекаться на гаджеты во время движения, а также проверить перед поездкой состояние дворников и уровень жидкости в бачке омывателя.

«Будьте аккуратны. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов — из-за дождя видимость ухудшается», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что дожди в Москве прекратятся в пятницу, 19 июня.