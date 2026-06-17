Москва-река может исчезнуть

В случае, если человечество не сможет сдержать текущие изменения климата, через 200–300 лет Москва-река и другие водоемы могут полностью пересохнуть. Такое мнение в среду, 17 июня, выразил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

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Он уточнил, что в ближайшие десятилетия полное иссушение реки не произойдет — даже при изменении климатических условий часть воды сохранится благодаря географическому положению речной системы. Но долгосрочные сценарии зависят от того, насколько человечество сможет ограничить рост температуры.

— Ускоряющийся экспоненциальный рост температуры на горизонте прогноза 200–300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры. И тогда ни о какой Москве-реке речь уже не будет идти, потому что изменения температуры на нашей планете могут составить 100 градусов и выше. Тогда не только реки пересохнут, но и океаны, — рассказал ученый в беседе с «Абзацем».

В мае международная команда ученых заявила, что человечество использует ресурсы Земли быстрее, чем планета способна их восполнять, а текущий уровень населения и потребления не удастся поддерживать бесконечно.