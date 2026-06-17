Через 200–300 лет Москва-река и другие водоемы могут полностью пересохнуть, если человечество не найдет способ сдержать текущие изменения климата. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

При этом, по словам ученого, в ближайшие десятилетия полного иссушения Москвы‑реки не ожидается – благодаря географическому положению речной системы часть воды сохранится даже при изменении климатических условий. Однако долгосрочные сценарии напрямую зависят от того, насколько успешно людям удастся ограничить рост температуры.

"В перспективе, если своевременно не будут приняты необходимые меры, мы можем потерять способность влиять на изменения климата. Рост температуры приобретет необратимый характер. При таких условиях ускоряющийся экспоненциальный рост температуры на горизонте прогноза 200–300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры", – пояснил Карнаухов.

Таким образом, добавил эксперт, изменения температуры на Земле могут составить 100 градусов и выше. Тогда пересохнут не только реки, но и океаны. Вся вода переместится в атмосферу, а парниковый эффект усилится в десятки раз.

"Это будет совершенно другая реальность, если мы будем вести себя крайне неразумно и не сможем ничего сделать с теми климатическими изменениями, которые сейчас происходят", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, лето в текущем году в Москве ожидается с перепадами температур. По прогнозам Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха будет превышать нормальные значения, но всего на 1 градус. При этом москвичей ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни.