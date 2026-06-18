Синоптик рассказал о пиковом похолодании в Москве

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Похолодание в столице вышло на максимум. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столица останется под влиянием периферии североатлантического циклона, центр которого в середине дня переместится в районы Белого моря, — уточнил синоптик в своем Telegram-канале.

По этой причине к берегам Москвы-реки продолжат поступать холодные воздушные массы и очаги дождей — дневная температура окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

В столице температура воздуха ожидается на уровне плюс 15-17 градусов, по области плюс 14-19 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жаркая погода вернется в регион лишь в июле, в текущем месяце только один день приблизится к норме — 21 июня.

Климатолог Николай Терешонок также предупредил, что грозы и смерчи наблюдаются в Москве. В связи с ростом температуры энергетика атмосферы возрастает, поэтому подобных явлений следует ожидать чаще.