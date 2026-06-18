В Московском зоопарке сняли на видео редкое зрелище — игры обитателей под проливным дождем. Кадры были опубликованы в Telegram-канале парка.

«Редкое зрелище — игры морских обитателей под неудержимым московским ливнем», — говорится в подписи к видео. На самих кадрах видно плавающих в бассейне во время дождя животных. Они поднимаются над водной гладью и ныряют.

Отмечается, что дождь, как ни странно, любят многие животные. «Особенно те, кто может в любой момент нырнуть под воду», — добавили в зоопарке.

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