Интервалы движения поездов на МЦД-2 будут увеличены

На МЦД-2 в воскресенье, 21 июня, увеличатся интервалы движения поездов в связи с заменой стрелочного перевода на станции Царицыно. В частности, на Курском направлении интервалы местами возрастут до 25 минут. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Самые существенные изменения ожидаются с 10:20 до 11:20 — в это время составы будут следовать в сторону центра с интервалом до одного часа. Для проезда будут доступны поезда, следующие по третьему и четвертому путям с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно.

— У части поездов будет изменен набор остановок, часть проследует укороченными маршрутами: со стороны Подольска — до и от станции Покровское, со стороны станции Нахабино — до и от Курской и Москворечья. На Рижском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 25 минут, — передает Telegram-канал ведомства.

13 июня на маршрут № 843 в районе Северный на северо-востоке столицы вышли российские электробусы КамАЗ-52222. Они останавливаются у медицинских и образовательных учреждений, а также у парков и смотровых площадок.