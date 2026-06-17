Дни финансовой грамотности пройдут в Москве 20 и 21 июня

20 и 21 июня в Детском парке им. Н. Н. Прямикова в рамках проекта «Лето в Москве» пройдут Дни финансовой грамотности.

© Вечерняя Москва

Организаторами мероприятия выступают Департамент финансов города Москвы и Центр финансовой грамотности Москвы.

В рамках мероприятия пройдет региональный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, а также запланированы просветительские мастер-классы, лекции, деловые игры и викторины.

В столице проходит проект «Лето в Москве». Горожанам и туристам предлагают присоединиться к мастер-классам, послушать лекции, сходить на концерты, проверить финансовые знания и увидеть церемониал Кремлевской школы верховой езды.

27 июня в олимпийском комплексе «Лужники» состоится ежегодный Московский марафон тренировок, который соберет любителей активного образа жизни и музыки. Гостей ждут тренировки со звездами, спортивные зоны и выступления артистов.

Гостям семейного фестиваля «Традиция» 20 и 21 июня представят интерактивные спектакли. Звезды театра и кино Ольга Кабо, Елена Захарова и Анна Большова выступят с поэтическими и музыкальными моноспектаклями.