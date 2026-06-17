Белый медведь из Московского зоопарка позеленел

Позеленевшего медведя Терпея заметили в Московском зоопарке. Видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

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Однако это нормально. Шерсть белых медведей полая, а шерстинки наполнены воздухом, что помогает им сохранять тепло. В теплое время года в этих полых структурах могут поселяться и разрастаться микроскопические водоросли, из-за чего шерсть приобретает зеленоватый оттенок. Это не является признаком болезни или проблем со здоровьем.

Ранее символ Московского зоопарка манул Тимофей отметил шестой день рождения. Сейчас у кота завершилась разжировка, с зимнего веса он легко похудел до 3,7 килограмма. Тимофей родился в разгар пандемии, 11 июня 2020 года, в зоопарке Новосибирска.