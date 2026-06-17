Мэр Москвы: 1 сентября откроется новая школа в районе Внуково

Новая школа откроется 1 сентября в районе Внуково на улице Бориса Пастернака (дом 4а).

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Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Здание, по сути, представляет собой “школьный город”. В нем два главных входа, чтобы разделить детей разного возраста. Около школы — всё необходимое для занятий спортом и для отдыха. Выделена отдельная площадка с полосой препятствий, где можно будет сдать нормативы по военной подготовке и позаниматься на велотренажерах, тренажерах для гребли. Для начальной школы подготовлены игровые зоны», — написал Мэр Москвы.

Строительные работы финансировались за счет инвестора, который возводит в этом районе современный квартал с необходимой социальной инфраструктурой. В рамках проекта в эксплуатацию ввели свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилые корпуса, школы на 3750 учеников и детские сады на 2220 детей.

Новый учебный корпус на 2,1 тысячи мест инвестор безвозмездно передаст в систему столичного образования. Он войдет в состав школы № 1788.

В четырехэтажном здании площадью более 36 тысяч квадратных метров, построенном по индивидуальному проекту, создано комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества, включая безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Здание Е-образной формы состоит из трех отдельных блоков, связанных единым общественным пространством (центральным холлом), с внутренними дворами, световыми карманами и естественным освещением. По сути, создан маленький школьный город с несколькими кварталами. Для разделения потоков детей разного возраста обустроят два главных входа.

Планировка здания позволяет проводить образовательные, досуговые и другие мероприятия одновременно в разных частях школы. Для этого предусмотрены отдельные технические коридоры, вертикальные шахты и огромный объем скрытых коммуникаций. Такой уровень инженерии обычно встречается только в крупных общественных зданиях. Кроме того, создан резерв мощности для будущего развития.

В распоряжении учащихся и педагогов — комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы для проведения практических занятий, ИT-полигон, медиатека, мастерские акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани, класс кулинарии и кабинет для шахматного кружка.

Центром общественной жизни школы станет зал для мероприятий. Для занятий физкультурой обустроены спортивные залы с раздевалками, санузлами и душевыми, а также спортивное ядро на прилегающей территории — футбольное поле и физкультурно-спортивный комплекс. Помимо этого, есть площадки для отдыха и проведения школьных мероприятий.

Отдельная площадка выделена для сдачи нормативов по военной подготовке с полосой препятствий, лабиринтом, велотренажером, различными тренажерами, например для гребли. На территории для учащихся начальной школы предусмотрены игровые макеты «Космос», «Часы», «Кто быстрее» и «Дерево знаний», а также домик, качалка-балансир и игровой комплекс. Площадка для учеников вторых — четвертых классов оборудована стенкой для рисования, уличными счетами, игровым комплексом и макетом «Примеры».

Первых учеников новый корпус школы № 1788 на улице Бориса Пастернака должен принять 1 сентября. Большинство из них — дети, проживающие в новом жилом комплексе (ЖК) «Переделкино Ближнее» и прилегающих микрорайонах.

В новой школе ребята смогут получать дополнительные знания в рамках городских образовательных проектов«Математическая вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Естественно-научная вертикаль».

Кроме того, школа № 1788 реализует собственные проекты по углубленному изучению отдельных предметов:

— классы лингвистической направленности (восьмые — девятые классы) — русский, английский, китайский и немецкий языки;

— классы медианаправленности (седьмые — девятые классы) — русский язык и литература;

— классы ИТ-направленности (седьмые классы) — информатика, физика, математика и труд (технология);

— «Пробы» (четвертые — шестые классы) — междисциплинарный подход, создание пространства для формирования и развития у учащихся компетенций 4К (коммуникация, критическое мышление, кооперация и креативность);

— STEAM (седьмые — восьмые классы) — конвергентное обучение, коллективное решение задач и создание проектов, стимулирующие учащихся к более глубокому изучению наук, технологий, инженерии и математики, развивающие навыки анализа, коммуникации и взаимодействия в команде.

Учащимся новой школы также предложат широкий спектр возможностей для дополнительного образования. Все желающие смогут посещать спортивные (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бокс и другие) и танцевальные секции, изучать основы программирования, прототипирования и робототехники, учиться игре в шахматы, знакомиться с театральным искусством, заниматься художественным творчеством и изучать иностранные языки (в том числе немецкий и китайский).

Новые школы и детские сады

С 2011 года в Москве построили 727 объектов образования: 498 детских садов и 229 школ, в том числе с дошкольными группами. Из них за счет городского бюджета — 347, за счет внебюджетных средств — 380 объектов.

В частности, на территории ТиНАО возведены 172 объекта образования, или около 25 процентов от их общего числа в столице. Это 107 детских садов и 65 школ. Из них за счет городского бюджета — 41, за счет внебюджетных средств — 131 объект.

В планах на 2026 год — открыть еще около 60 объектов образования.

Школа № 1788

В состав школы № 1788 входят 20 зданий — семь школьных и 13 дошкольных.

В школе обучается 14 491 ребенок — 9,8 тысячи школьников и 4691 дошкольника. Предусмотрено инклюзивное образование — среди учащихся есть и дети с ограниченными возможностями здоровья. Трудовой коллектив насчитывает 1469 сотрудников, включая 681 учителя, 327 воспитателей и 170 других педагогических работников.

Для подготовки учащихся к осознанному выбору профессии школа активно сотрудничает с вузами и колледжами. В их числе — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Российский биотехнологический университет, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский городской педагогический университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский педагогический колледж и другие образовательные организации.

В 2025/2026 учебном году 218 учеников получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а 22 учащихся — регионального этапа. Кроме того, шесть человек стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников.

Школа также является активным участником городского проекта «Профессиональное обучение без границ». Ее учащиеся занимают призовые места на чемпионатах «Мастерята» и «Московские мастера».

Проявить свои таланты ребята также могут в школьном театре «Антракт» и театральной студии «Драконы». А еще в школе проводятся тематические концерты.

Продолжает развиваться школьный спортивный клуб «Серебряные крылья». Его участники регулярно становятся победителями и призерами соревнований по флорболу, баскетболу, гандболу, футболу, волейболу, тег-регби, плаванию, шахматам и шашкам. Учащиеся школы также принимают активное участие в выполнении нормативов ГТО. Так, в 2025/2026 учебном году 816 человек получили золотые, серебряные и бронзовые знаки.

Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию детей. Здесь открыты классы «Юнармии», реализуются федеральные проекты «Орлята России» и «Движение первых». Кроме того, школа сотрудничает с общероссийской организацией «Боевое братство». А в рамках сотрудничества с общественной организацией «Мосволонтер» ведется волонтерская деятельность. Ежегодно в школе организуют благотворительные ярмарки.

Внуково — активно развивающийся район в Новомосковском административном округе столицы, в котором проживают 128 тысяч горожан. Среди его достопримечательностей — аэропорт Внуково, писательский поселок Переделкино, усадьба Измалково, Ульяновский лесопарк и церковь Ильи Пророка в Изварине.

За последние годы во Внукове реализовали множество проектов для повышения качества жизни москвичей. Основную часть работ выполнили в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина.

Так, в район Внуково провели метро. В составе Солнцевской линии для пассажиров работают станции «Рассказовка» и «Пыхтино», а также «Аэропорт Внуково» — первая в России станция метрополитена, открытая в воздушной гавани. К станциям для пассажиров оборудовали удобные подходы и подъезды.

Транспортное обслуживание района дополнительно улучшил четвертый Московский центральный диаметр с городскими вокзалами Мичуринец, Внуково, Толстопальцево, Кокошкино, Санино и Крекшино. Прилегающие к ним территории благоустроили.

В ходе развития дорожно-транспортной инфраструктуры в составе магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построили участок от Боровского до Киевского шоссе. Реконструировали также Внуковское шоссе и обустроили четыре дороги: Десантную улицу в поселке Внуково и Тупиковую — в поселке Толстопальцево, переулки Зеленый и Полевой в деревне Толстопальцево. Повышению транспортной доступности района способствовал и ввод в эксплуатацию новой развязки на Минском шоссе возле городского вокзала Внуково.

Продолжается строительство дублера Боровского шоссе с развязкой на пересечении трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с Новоорловской улицей. Запланировано строительство улицы от Зайцевского шоссе до станции Кокошкино.

В районе также организовали 16 новых маршрутов наземного транспорта и установили более 30 современных остановочных павильонов. А для любителей велосипедных прогулок доступны 102 велопарковки.

Социальную инфраструктуру района, в свою очередь, дополнили шестью новыми школами и семью детскими садами в жилых комплексах «Внуково», «Солнцево Парк», «Рассказово» и «Переделкино Ближнее». Сейчас ведется строительство еще шести образовательных учреждений.

В рамках развития амбулаторного звена построили детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в ЖК «Солнцево Парк» и выполнили комплексную реконструкцию поликлиники города Московского Департамента здравоохранения города Москвы, филиала № 7, по адресу: Насосная улица, дом 1а.

Провели также комплексный текущий ремонт музыкальной школы имени Б.Л. Пастернака на Интернациональной улице (дом 2) и благоустроили территорию возле культурного центра «Внуково» на Большой Внуковской улице (дом 6).

Для горожан старшего поколения открыли два районных центра московского долголетия на 2-й Рейсовой улице (дом 25б) и в квартале № 89 (дом 1). Там работают десятки самоорганизованных клубов в сфере творчества, образования и здорового образа жизни.

В новом спортивном комплексе на Изваринской улице (дом 2/1) и на ледовой «Снегирь Арене» в деревне Марушкино жители района могут тренироваться. Для них обустроили также три хоккейные коробки: в Марушкине, дачном поселке Кокошкино и поселке Совхоза Крекшино. В этом же поселке сделали футбольное поле, а в Кокошкине оборудовали специальную площадку для любителей пейнтбола.

Кроме того, ведется строительство центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола. Он обеспечит комфортные условия для подготовки спортсменов и станет новым местом притяжения поклонников баскетбола. А в поселке Внуково на Насосной улице возводят некапитальный физкультурно-оздоровительный комплекс с кортами для падел-тенниса.

В этом году в парке «Пыхтино» также обустроят круглогодичную спортивную площадку нового формата, а в Боровском парке с наступлением зимы — флагманскую лыжную трассу.

Ряд важных проектов реализовали и для формирования качественного общественного пространства. Так, открыли новый парк «Рассказовка» с удобными тропинками и велодорожками, детскими и спортивными площадками, тенистой зеленью и веревочным панда-парком. Создали парковую территорию с аллеями, детскими площадками со стороны Октябрьской и Радарной улиц, а природные территории в деревнях Рассказовка и Изварино сделали комфортными для прогулок и отдыха.

Выполнили благоустройство парка «Центральный», общественного пространства «Переделкино», включая береговую линию Самаринского пруда, а также пешеходной зоны в районе улиц Ленина, Дзержинского и Труда в Кокошкине и парковой зоны на берегу реки Ликовы в районе деревни Пыхтино. Через эту реку между деревнями Пыхтино и Шельбутово построили пешеходный мост.

Преобразования коснулись многих улиц, среди которых Аэрофлотская, Взлетная, Интернациональная, Изваринская, Пионерская, Советская, Тупиковая, а также 1, 2 и 3-я Рейсовые. За последние годы обновили 85 дворов и благоустроили около 50 детских и спортивных площадок. А новым местом для отдыха жителей станет фестивальная площадка, монтаж которой осуществляют по адресу: улица Бориса Пастернака, владение 4.

В поселке Кирпичного Завода ввели в эксплуатацию пожарное депо.

Программа реновации

В районе Внуково в программу реновации включено 45 домов. Новые комфортные квартиры получат около 3,5 тысячи москвичей. Ведется или уже завершено переселение жителей из 30 домов — более 1,4 тысячи человек.

Кроме того, в районе подобраны две стартовые площадки. На улице Труда, земельном участке № 1 (владения 1, 2, 3 и 4), уже строят жилой комплекс, а для владения 6 идет подготовка градостроительной документации.