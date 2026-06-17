Беспилотные такси в новых районах Москвы начнут курсировать в 2026 году

Уже в этом году в новых районах Москвы начнут работать беспилотные такси.

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Это следует из материалов Минтранса, которые были представлены на выставке в Совете Федерации, передает ТАСС.

"В настоящее время сервис тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус". В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы", - говорится в материалах.

В этом году в Москве будут запущены 200 автономных такси. Половина из них будут доступны для заказа, а другая половина - для развития технологии.

К 2027 году парк беспилотных роверов-доставщиков в России должен увеличиться до 20 тысяч единиц, уверены в Минтрансе.