Синоптик назвала температуру воды в реках Москвы и области

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воды в реках Московского региона почти не изменилась из-за похолодания. Об этом она рассказала ТАСС.

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По словам синоптика, температура поверхностного слоя воды в реках Москвы и области составляет 16-22 градуса.

Она уточнила, что на фоне похолодания показатель понизился примерно на градус. Сохраняется предупреждение о развитии водной растительности у берегов, добавила собеседница агентства.

Ранее синоптик Михаил Леус назвал москвичам самый холодный день недели.