Москвичам пообещали «пепельный свет»

Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко сообщила, что вечером с 17 по 20 июня в небе над столицей России можно будет наблюдать «пепельный свет». Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

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Собеседница издания пояснила, что данное явление возникает, когда Луна находится в фазе тонкого серпа и помимо яркого освещенного Солнцем участка можно заметить слабое свечение остальной, темной части лунного диска.

«Это солнечный свет падает на Землю, отражается от ее облаков, океанов и поверхности, уходит в космос, достигает ночной стороны Луны и подсвечивает ее. Затем этот дважды отраженный свет возвращается к наблюдателю на Земле», — уточнила ученая.

По ее словам, «пепельный свет» наиболее заметен при возрасте Луны двух-трех суток после новолуния. В этот период контраст между ярким серпом и темной стороной максимален, а сама Луна не слишком ярка, подчеркнула Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Московском физико-техническом институте рассказали жителям города о мини-параде планет.