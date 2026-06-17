Москвичам назвали самый холодный день недели

Среда, 17 июня, станет самым холодным днем текущей недели в Москве.

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Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Местами дожди пройдут в сопровождении раскатов грома, а дневной максимум окажется на пять-шесть градусов ниже средних многолетних показателей», — добавил он.

По словам синоптика, воздух прогреется максимум до плюс 16-18 градусов в городе, по области — до плюс 15-20 градусов. В четверг, 18 июня, также возможны дожди в дневные часы, воздух прогреется не выше плюс 18 градусов.

Ранее москвичам назвали срок прекращения дождей. По словам синоптика, они будут идти до конца недели.