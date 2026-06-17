Вход в Музей Победы в День памяти и скорби будет свободным

22 июня Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы почтить память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби музей на Поклонной горе изменит график работы и будет открыт для посетителей. Вход в музей весь день будет бесплатным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе».).

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Культурная площадка будет работать с 10.00 до 21.00.

— В течение всего дня в Зале Памяти и Скорби будет проходить мемориальная акция «Свеча памяти», старт которой дадут в полночь у стен музея на Поклонной горе. Мероприятие будет посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Любой желающий, пришедший в Музей Победы в этот день, сможет зажечь свечу, чтобы почтить память своих родных и близких, отдавших свою жизнь в боях за Родину, — отметили в Музее Победы.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к акции «Микрофон памяти», которая в течение дня будет проходить на разных площадках Музея Победы, а также в филиале музея на Поклонной горе — в Музее Г.О.Р.А. В 10.00 к акции присоединится правнучка маршала Георгия Жукова, а также представители кадетского движения Москвы и «Юнармии». В 12.00 участниками «Микрофона памяти» станут потомки защитников городов-Героев Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Волгограда и Минска, а также ребята из Детского клуба музея на Поклонной горе «Лето Побед». Жители гости столицы в 16.00 на площади около музея смогут рассказать о своих родных — участниках войны и тружениках тыла, о погибших на полях сражений и встретивших 9 мая 1945 года.

В 12.15 по московскому времени одновременно по всей России будет объявлена минута молчания, к которой присоединятся и все посетители Музея Победы. На минуту будут приостановлены экскурсии и киносеансы. Звук метронома заполнит все залы и экспозиции культурного учреждения.

Также в этот день для посетителей Музея Победы подготовили тематическую музыкальную программу. В 12.20 в величественном Зале Полководцев состоится концерт струнного и вокального коллективов Москонцерта. Музыканты исполнят скорбные и величественные произведения и вокализы Рахманинова, Агафонникова, Бабаджаняна и др. В 17.00 в колоннаде Музея Победы солисты и ансамбль Российской Академии музыки им. Гнесиных споют песни времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, жителей и гостей столицы приглашают ознакомиться с выставками Музея Победы, рассказывающими о героях Великой Отечественной войны — это проекты «Подвиг молодогвардейцев», «Главный хирург», «Красота спасает мир», «Вернисаж Музея Победы» и др. Также 22 июня в Музее Победы откроется новая художественная выставка «Война. Начало», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной и посвященная первым дням войны.