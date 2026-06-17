Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичном аэропорту Внуково.

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Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Росавиации.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передает Telegram-канал агентства.

За ночь 17 июня силы противовоздушной обороны сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области.

До этого пассажиры из Уфы сутки не могли долететь до Сочи из-за ограничений в работе аэропорта курортного города. Сначала самолет посадили в Махачкале, а потом в Минеральных Водах.