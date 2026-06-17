На улицах Большая Лубянка и Сретенке заменят асфальт

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на улицах Большая Лубянка и Сретенке в центре столицы.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году отремонтируем улицы Большая Лубянка и Сретенку, которые представляют собой единую транспортную артерию протяженностью 1,4 километра, проходящую от Лубянской площади до Садового кольца и переходящую в проспект Мира и Ярославское шоссе», — отметил Петр Бирюков.

Ранее дорожно-ремонтные работы на этих улицах проводились в 2022 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.

Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения и доставляет дискомфорт водителям. Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену дорожного покрытия. Работы проводят преимущественно в ночное время, когда машин на улицах меньше.

Ремонт проходит в несколько этапов. Сначала специалисты фрезеруют существующее покрытие, затем обновляют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.

Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на столичных заводах.