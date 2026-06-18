Собянин сообщил о нейтрализации системой ПВО 15 летевших на Москву БПЛА

Пятнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на российскую столицу, уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) МО РФ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков дронов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 июня предприняли попытку нанести удар по российской столице. ПВО Министерство обороны РФ сбили десять беспилотников, летевших на Москву