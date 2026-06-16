Названы самые популярные станции метро Москвы у пассажиров ночью

Станции столичного метро «Китай-город», «Пушкинская» и «Охотный Ряд» являются лидерами по количеству пассажиров в ночное время суток.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

— Мы сохраняем высокие стандарты качества обслуживания даже в ночное время. Для удобства пассажиров метро открыто ежедневно с 5:30 до 1 часа ночи, — сказал он.

Также чаще всего ночью москвичи и гости города посещают станцию «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Парк культуры» и «Белорусская». Ликсутов уточнил, что эти станции загружены благодаря их расположению вблизи крупных объектов массового посещения, передает ТАСС.

Ранее Московский метрополитен провел опрос среди пассажиров и выяснил, какие станции жители и туристы считают самыми любимыми. Лидером рейтинга стала станция «Маяковская». В число самых популярных также вошли «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская». В метрополитене отметили, что все эти станции находятся внутри Кольцевой линии.