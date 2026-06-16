Москвичей призвали пользоваться метро из-за затруднений на дорогах 16 июня

Вечером во вторник, 16 июня, загруженность столичных дорог достигнет 8 баллов. В связи с вечерним разъездом и дождем для поездок рекомендуется использовать метрополитен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Ожидаем затруднения на: внутренней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады, внешней стороне МКАД в районе Косинской эстакады, внешней стороне МКАД в районе Пятницкого шоссе, — говорится в сообщении.

В случае, если жители города передвигаются на автомобиле, им следует распланировать маршрут заранее и закладывать на дорогу больше времени. Кроме того, водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах, передает Telegram-канал ведомства.

13 июня на маршрут № 843 в Северном районе на северо-востоке Москвы вышли российские электробусы КамАЗ-52222. Они останавливаются у медицинских и образовательных учреждений, а также у парков и смотровых площадок. Также новый маршрут соединяет жилые кварталы со станцией метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии.