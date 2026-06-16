В Москве назвали самые популярные станции у пассажиров ночью

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Станции "Китай-город", "Пушкинская" и "Охотный Ряд" лидируют по количеству пассажиров в ночное время суток. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы сохраняем высокие стандарты качества обслуживания даже в ночное время. Для удобства пассажиров метро открыто ежедневно с 5:30 до 1 часа ночи. Самая востребованная станция в вечерние и ночные часы - "Китай-город", - сказал он, отметив, что в выходные по ночам станцией пользуются более 7,5 тыс. человек, а в будние дни - 4,2 тыс.

Также чаще всего ночью пассажиры посещают станцию "Пушкинская" (4 тыс. в выходные, 2,7 тыс. - в будние дни), "Охотный Ряд" (3,9 тыс. и 2,6 тыс. соответственно), "Парк культуры" и "Белорусская". Эти станции загружены благодаря их расположению вблизи крупных объектов массового посещения, уточнил заммэра.

По словам Ликсутова, каждый день метрополитеном пользуются около 8 млн человек. С 2011 года сеть метро выросла в 1,7 раза, сегодня насчитывается 306 станций.