Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лебедянская»

Утвержден проект планировки территории площадью 5,18 гектара в районе Бирюлево Восточное, где разместят транспортный узел «Лебедянская». Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В состав будущего узла войдет станция строящейся Бирюлевской линии метро и остановки наземного транспорта. Помимо этого, на готовящейся территории разместят перехватывающий паркинг и многофункциональный общественно-торговый комплекс. Общая площадь застройки превысит 50 тысяч квадратных метров.

Для улучшения транспортной доступности в районе также построят и реконструируют участки Лебедянской улицы и боковой проезд Липецкой улицы. Вместе с тем расположенную рядом территорию благоустроят.

— Утвердили проект планировки территории транспортного узла «Лебедянская» в Бирюлеве Восточном, — написал мэр в своем канале в МАКС.

До этого Собянин принял решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории площадью 1,93 гектара на западе столицы. Она находится между проспектом Генерала Дорохова, путями четвертого Московского центрального диаметра, улицей Рябиновой и Вокзальной. Здесь появится общественно-производственная инфраструктура технопарка.