В Москве и Подмосковье в ближайшие часы может прогреметь гроза

Гроза может прогреметь в ближайшие часы в Москве и Подмосковье.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В период с 15:00 мск возможна гроза, при этом за три часа в столице может выпасть до 4 мм осадков", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что скорость порывов юго-западного ветра может увеличиваться местами до 15 м/с. В связи с последним в мегаполисе и по области до 21:00 мск действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий.

Собеседник агентства отметил, что предстоящей ночью на фоне облачной погоды с прояснениями в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье - местами небольшой дождь. Температура воздуха при этом составит 10-12 градусов тепла в мегаполисе и от плюс 8 до плюс 13 градусов - по области.

Днем же в среду, 17 июня, в регионе вновь не исключен кратковременный дождь, местами гроза при температуре воздуха до плюс 19 градусов в Москве и до плюс 21 градуса в Подмосковье.

Ранее в Гидрометцентре РФ также сообщали ТАСС, что на погоду столичного региона оказывает влияние циклон, обеспечивающий проникновение прохладных воздушных масс.

"Облака и дожди дополнительно ограничат показания термометров: значения средней суточной температуры в начале и середине недели будут отставать от климатической нормы на 2-2,5 градуса", - подчеркивали синоптики.

В конце рабочей недели, по их данным, по мере ослабления влияния циклона и на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, дневной прогрев воздуха увеличится, температура воздуха станет соответствовать норме.