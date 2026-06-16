Набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

В столичном Даниловском районе продлят набережную Марка Шагала.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Протяженность нового участка — от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки — составит 1,2 километра, — уточнил мэр Москвы.

Специалисты укрепят берега набережной и сделают подпорные стены, установят детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, тропы здоровья.

Площадь благоустройства составит около 90 тысяч квадратных метров. В центре набережной расположится амфитеатр, рядом с ним — причал. Появятся еще две площадки для проведения мероприятий.

— Возведем четыре пешеходные эстакады. Они обеспечат бесшовную связь пеших маршрутов. Завершить основные работы планируем в 2027 году, — добавил Собянин в мессенджере МАКС.

В Москве также реализуется масштабная программа обновления и озеленения городских парков. Она затронет сразу 16 природных и исторических территорий столицы.

Кроме того, недавно глава города рассказал, что на набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк. Там будут созданы зоны для отдыха, установлены детские и спортивные площадки.