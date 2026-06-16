Генерал сравнил атаки на Москву с налетами 1941 года

Айтеч Бижев заявил НСН, что Украина выбирает нефтяные объекты для ударов, чтобы повлиять на экономику РФ, но лишь один из 60 БПЛА смог приблизиться к цели.

В Москве особая линия защиты в рамках ПВО, но стопроцентной гарантии отражения всех атак дать никто не может, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В Москве при атаке дронов поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал, на месте ЧП работают экстренные службы. Атака беспилотников на столицу продолжается с ночи. На подлете к столице с начала суток сбили 60 дронов. Бижев назвал уровень отражение атак достойным.

«Как в 1941 году были налеты на Москву, так и сейчас, с такой же интенсивностью. Сейчас враг целенаправленно атакует нефтяные объекты, у них появились новые виды высокоточного оружия, например, «Фламинго». Удар отражен – это хорошо, плохо, что нанесен удар по НПЗ. Если из 60 один дрон достиг какого-то объекта, это хорошая линия защиты ПВО. Я могу сказать, что никто не дает стопроцентной гарантии отражения никогда, на это есть разные причины. Есть человеческий фактор, есть технический фактор. Враг выбирает такие объекты не только в Москве, но и в других регионах. Они хотят сбить работу нашей экономики. При этом мы знаем все их средства нападения. Эти налеты будут продолжаться, пока враг не будет разбит», - отметил он.

По его словам, в Москве много приоритетных объектов для защиты, что усугубляет ситуацию.

«Система ПВО в Москве особая, недочеты есть, но надо понимать, что при отражениях также учитываются приоритеты. В Москве каждая цель фактически приоритетная. К атакам надо быть готовым. Я могу сказать, что мэр отлично работает, создает идеальные условия для работы воинов ПВО», - добавил собеседник НСН.

Все необходимые меры для защиты объектов от атак ВСУ уже приняты, дополнительных решений не требуется, заявил НСН председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.