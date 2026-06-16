Жителей столичного региона предупредили об осадках до 12 мм

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что в столичном регионе во вторник ожидается до 12 мм осадков.

«Наиболее интенсивными они (дожди. — «Газета.Ru») ожидаются в северной половине территории — там может выпасть еще до 7-12 миллиметров дождя», — поделился синоптик.

Он уточнил, что в Москве может выпасть от трех до восьми мм осадков.

16 июня главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что на этой неделе в столичном регионе сохранится ненастная погода с дождями и температурами ниже климатической нормы. В отдельные часы воздух не прогреется выше, чем до +10°C.

По ее словам, до среды, 17 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, которая будет сопровождаться кратковременными дождями. На фоне похолодания грозы не прогнозируются, отметила синоптик.

До четверга, 18 июня, в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +10 до +12°C, а днем останется преимущественно в пределах +17…+19°C.