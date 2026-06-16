«Желтый» уровень опасности объявили в Москве

В Москве до вечера вторника, 16 июня, будет действовать «желтый» уровень опасности из-за ветра.

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Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер. Период предупреждения до 21:00 16 июня. Днем местами усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду, — уточнили в сообщении.

Такое же предупреждение будет действовать и на всей территории Московской области.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столичном регионе за сутки выпало около половины месячной нормы осадков.

Кроме того, он говорил, что вечером 15 июня в столице может выпасть до 13 литров дождевой воды на метр площади. Всю неделю погода будет «по-майски прохладная и довольно дождливая».

Синоптики прогнозируют дождливую неделю, а выпавшие осадки уже превысили сезонные нормы. Городские службы отчитались, как удается справляться с последствиями непогоды.

Горожан также предупредили, что в столице из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные изменения в работе наземного транспорта.