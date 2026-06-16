В столичном метро заработали первые турникеты московского производства

Первые турникеты столичного производства заработали на станции метро «Деловой центр». Эргономичный корпус новых устройств позволяет максимально эффективно использовать пространство вестибюлей и увеличить пропускную способность станций.

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Оборудование поддерживает все действующие способы оплаты, включая виртуальную карту «Тройка», систему быстрых платежей и биометрию. Яркая цветовая подсветка и виброотклик помогают легче понять статус оплаты поездки, в том числе маломобильным пассажирам.

«На станции уже работают восемь турникетов. Всего на “Деловом центре” их будет 17 — на два больше, чем раньше. Увеличение числа турникетов позволяет повысить пропускную способность станции до 40 процентов. Мы проводим замену устройств без перекрытия прохода, чтобы москвичи могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Такой же метод будем применять и в дальнейшем. По поручению Сергея Собянина до конца 2031 года в метро, на Московском центральном кольце и Московском центральном диаметре разместим более 4,5 тысячи турникетов нового поколения, которые будут работать быстрее предыдущих моделей. Их улучшенная конструкция позволит установить в метро на 20 процентов больше проходов», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Увеличение числа турникетов особенно актуально более чем для 7,4 тысячи пассажиров станции «Деловой центр», которые смогут проходить к поездам еще быстрее через западный вестибюль в самые востребованные часы.

Пока новые турникеты установлены на временных понтонах. Это сделали, чтобы подготовить место для финального монтажа всей линейки. Параллельно с установкой проводятся пуско-наладочные работы.

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