Москвичам назвали самый дождливый день

Вторник, 16 июня, станет самым дождливым днем в Московском регионе на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Больших подтоплений не прогнозируется — местами выпадет до 25 миллиметров осадков. В течение рабочей недели также ожидаются дожди, местами небольшие, преимущественно в ночное время. В дневное время осадки пройдут умеренной интенсивности, кратковременные, во время дождя может выпасть 5−10 миллиметров осадков.

«Не исключены грозы, а также порывистый ветер местами до 15 метров в секунду», — сообщила Макарова.

Она добавила, что в субботу, 20 июня, также ожидается дождь, но он будет несильным и кратковременным.

Ранее стало известно, что грозовая активность накрыла большую часть России — в настоящее время грозовые очаги отмечаются от Европейской части России до Урала, Сибири и южных районов страны.