Движение временно ограничат на ряде улиц в центре Москвы в ночь с 20 на 21 июня

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В ночь с 20 на 21 июня временно ограничат движение на ряде центральных улиц и набережных в Москве в связи с проведением «Ночного забега». Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Движение закроют на Университетской площади с 00:01 18 июня до 12:00 21 июня. Также ограничения будут действовать на Тестовской улице, Пресненской и Краснопресненской набережных с 15:00 20 июня до 02:00 21 июня, а на Шелепихинской набережной — с 20:00 20 июня до 02:00 21 июня.

Кроме того, с 21:00 20 июня и вплоть до раннего утра движение перекроют на улице 1905 года, Смоленской набережной, Бородинском мосту и прилегающих к нему участках Большой Дорогомиловской улицы, набережной Тараса Шевченко, Бережковской набережной, Воробьевском шоссе и улице Косыгина.

Дополнительно с 21:00 20 июня до 02:00 21 июня на Университетском проспекте у площади останется лишь одна полоса движения в сторону Мичуринского проспекта, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, в период с 07:00 до 18:30 воскресенья, 24 мая, было перекрыто движение транспортных средств на Садовом кольце из-за проведения Московского весеннего велофестиваля.