В Москве открылась летняя Музейная неделя

В понедельник, 15 июня, в столице началась первая летняя Музейная неделя в этом году. В ее рамках горожане и туристы могут бесплатно посетить все московские музеи - за каждым московским культурным учреждением закреплен один день для свободного посещения. Чтобы попасть бесплатно, нужно оформить билет на сайте "Мосбилет".

Бесплатные билеты доступны во вторник в четыре музея. Это Музей Москвы и все филиалы Московского музея современного искусства. Оба предлагают гостям несколько экскурсий: "История Москвы", "История Мещанского района", посещение музеев-мастерских Зураба Церетели и Вадима Сидура. Приглашает и Мультимедиа Арт Музей, где проходит II Международная выставка-биеннале "Искусство будущего". Впервые в акции участвует картинная галерея Василия Нестеренко, одного из самых известных живописцев современности.

В среду посетителей ждут восемь музеев. В частности, два заповедника, "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно", государственные музеи Пушкина и Маяковского.

Посвящен историческим лицам и музейный четверг - в этот день открыты дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, музей Владимира Высоцкого, а Музей космонавтики предлагает посетить дом-музей академика Королева.

"Вы увидите личные вещи ученого, документы, письма, предметы быта. Есть там и уникальные экспонаты - от аккуратных конспектов студента Сергея Королева до записной книжки, рассказывающей о делах и заботах главного конструктора в последний месяц жизни. Эти вещи передала на хранение жена изобретателя, Нина Королева", - так звучит приглашение на сайте музея.

Еще в четверг доступна регистрация на посещение двух городских усадеб, "Останкино" и "Кусково".

Продолжатся усадебные экскурсии и в пятницу в музеях-заповедниках "Измайлово" и "Коломенское". В "Измайлово" зовут на выставку печных изразцов, а вот в "Коломенском" программа шире - откроются выставки об Эпохе просвещения, архитектуре древней Москвы, старинных игрушках. Бесплатным будет даже посещение Соколиного двора.