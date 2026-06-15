Москвичей и гостей столицы призвали не подкармливать лис в городе

В Москве наблюдается значительное увеличение активности молодых лис. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

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По его словам, все чаще животных можно встретить не только в лесных массивах, но и во дворах, парках и на окраинах жилых районов.

— Лисицы, будучи одиночными животными, не образуют стай, а предпочитают передвигаться индивидуально, — рассказал Кунафин.

Специалисты ведомства также напомнили москвичам и туристам, что приближаться к лисам, подкармливать или каким-либо образом вмешиваться в их поведение нежелательно, пишет ТАСС.

Ранее начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко объяснила, почему лисы все чаще встречаются на улицах Москвы. Она отметила, что это связано не только с сезоном гона, но и с расширением городской среды. Это привело к увеличению количества мусорных площадок, привлекательных для хищников.

В январе москвичи заметили в городе лису, которая забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной.