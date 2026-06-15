Москвичам пообещали ненормальную температуру

В течение недели температура в столице окажется ниже климатической нормы. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT.

В среду температура уже понизится до плюс 17-19 градусов, что на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы.

Синоптик заявил, что погода начнет улучшаться к концу недели.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в столице в середине текущей недели резко похолодает до плюс 8-13 градусов. К климатической норме погода в столице вернется только к выходным, подчеркнул Ильин. В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, столбики термометров могут показать плюс 25 градусов.

В России изменился климат

В понедельник, 15 июня, в столице и области ожидается гроза с ветром порывами до 15 метров в секунду.