Российские роботы-пухососы вышли на улицы Москвы

Российские компании создали многофункциональных роботов для комплексного обслуживания городской среды, машины могут убирать тополиный пух. Об этом в понедельник, 15 июня, заявил заместитель генерального директора Московского инновационного кластера (МИК) Александр Уланов.

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Такие машины также способны эффективно убирать опавшую листву и мелкий мусор. В настоящее время новые разработки проходят испытания в Москве.

Среди российских разработчиков подобные технологии уже внедрены. Так, московская компания «Автономика» создала многофункционального робота «Пиксель», предназначенного для уборки и обслуживания городских территорий.

Робот оснащен камерами и датчиками, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве и передвигаться без участия оператора. Благодаря сменным модулям он способен выполнять различные задачи — подметать улицы, убирать снег, мыть дороги и объекты городской инфраструктуры.

— Сегодня для города приоритетом является не только создание технологий, но и их безопасная и надежная адаптация к массовому внедрению. Именно поэтому в марте этого года начал работу Центр испытаний робототехники фонда «МИК», где российские робототехнические решения проходят тестирование в условиях, максимально приближeнных к реальной эксплуатации, — отметил Уланов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

С появлением тополиного пуха на улицах число обращений к медикам выросло на 15 процентов за год. Может ли аллергия на тополь возникнуть во взрослом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога, иммунолога Владислава Жемчугова.