В Москве и Подмосковье интенсивность осадков снизится 16 июня

Интенсивность осадков, прогнозируемых в Москве и Подмосковье, снизится во вторник и последующие дни. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В течение дня и в ночь на вторник, 16 июня, дожди местами будут сильными, но в последующем интенсивность дождей будет преимущественно небольшой ночью и умеренной днем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на погоду столичного региона оказывает влияние циклон, обеспечивающий проникновение прохладных воздушных масс.

"Облака и дожди дополнительно ограничат показания термометров: значения средней суточной температуры в начале и середине недели будут отставать от климатической нормы на 2-2,5 градуса", - продолжили в Гидрометцентре РФ.

В конце же рабочей недели по мере ослабления влияния циклона и на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, дневной прогрев воздуха увеличится, и температура воздуха станет соответствовать норме.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что только в период до 21:00 мск в городе может выпасть от 3 до 14 мм осадков, при этом ближе к вечеру не исключена гроза с усилением ветра. Осадки, как ожидается, могут продлиться до глубокой ночи. При этом температура воздуха в должна составить в течение дня в Москве до 21-23 градуса выше нуля, по области - от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Власти Москвы в преддверии непогоды предупредили горожан и гостей столицы о необходимости соблюдать бдительность.

Прежде всего, это касается водителей, которым рекомендуют для поездок по столице использовать метро. Тех же, кто отказаться от поездки на личном автомобиле не может, департамента транспорта Москвы просит заранее тормозить перед пешеходными переходами и держать дистанцию с запасом, избегать резких маневров и снизить скорость, не отвлекаться на телефон и не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями.