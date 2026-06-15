Асфальт обновили на Москворецкой набережной в центре Москвы

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Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Москворецкой набережной, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков. Ремонт на одном из них — Москворецкой набережной — уже завершен, на участке протяженностью более одного километра заменили свыше 22 тысяч «квадратов» асфальта, — отметил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что ранее там дорожно-ремонтные работы проводились в 2022 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.

— Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену, — добавил заммэра.

Ремонт дорожного покрытия на Москворецкой набережной проводился преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. В работах были задействованы 115 человек и 65 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка.

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства с начала 2026 года провели более 1,4 миллиона исследований качества воды. Ее проверяют по 200 физико-химическим и биологическим показателям на всех этапах ее движения: от водоисточника до распределительной сети.