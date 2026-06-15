До 13 литров воды на метр площади может выпасть в Москве

Кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Всю предстоящую неделю в столице будет по-майски прохладная и дождливая погода. Изнуряющей жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой.