Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют

Два сохранившихся исторических пилона у Центрального московского ипподрома расположены в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом. Благодаря реставрации объекту культурного наследия регионального значения вернут первоначальный облик конца XIX века. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Исторические пилоны (восточный и западный) — фрагменты утраченных въездных ворот, расположенных в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом. Они имеют завершения в виде металлических скульптурных групп «Диоскуры, укрощающие коней».

— Комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома — масштабный и важный для города проект. Благодаря ей историческая территория интегрируется в современную городскую среду с сохранением своего наследия. Для будущей реставрации пилонов специалисты провели комплекс научных исследований: историко-архивные и библиографические изыскания, натурные обследования с фотофиксацией, архитектурно-археологические обмеры памятника. Проект реставрации предполагает воссоздание утраченного декора, чтобы вернуть пилонам их первоначальный облик конца XIX века. Такая кропотливая научная работа позволит восстановить геометрию и пропорции памятника, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Проект реставрации исторических пилонов Центрального Московского ипподрома разработала профильная мастерская проектного института «МОСПРОЕКТ» — Центр по работе с объектами культурного наследия.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, первый проект новой мастерской «МОСПРОЕКТА» показывает, как ответственно мы подходим к работе с объектами культурного наследия. Пилоны Центрального московского ипподрома — это уникальный и один из самых выразительных памятников монументально-декоративного искусства в столице. В связи со сложной криволинейной геометрией скульптур было проведено лазерное сканирование, выполнены химико-технологические и микологические илследования строительных и отделочных материалов. Таким образом, специалисты опираются на уникальные компетенции, которые десятилетиями накапливались в институте.

В Градостроительном комплексе Москвы напомнили, что реставрационная школа «МОСПРОЕКТА» была заложена в 1948 году, когда при институте создали первую специализированную мастерскую для работ в Московском Кремле. В последующие годы сотрудники мастерской обследовали более 400 кварталов в пределах Садового кольца и около 10 тысяч владений.

В разные годы «МОСПРОЕКТ» работал над реставрацией и реконструкцией таких узнаваемых объектов, как Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина (включая Музей личных коллекций), театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, усадьба «Останкино» и хирургический корпус ГКБ № 1 им. Пирогова. Отличительной чертой школы всегда был комплексный подход: от глубоких архивных изысканий до полевой работы с подлинными материалами. Именно эта методология, соединяющая науку и практику, сегодня возвращается в институт вместе с созданием Центра по работе с объектами культурного наследия.