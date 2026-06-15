Синоптик Тишковец: По-майски прохладная погода ожидает москвичей всю неделю

По-майски прохладная и дождливая погода ожидается в Москве всю неделю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 13 литров дождевой воды на 1 м площади. Ветер южной четверти с переходом на западные румбы 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха плюс 19–22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 мм ртутного столба», – написал Тишковец.

По его словам, далее, практически всю неделю, погода в Москве будет по-майски прохладная и довольно дождливая: регион окажется в тыловой части североатлантического циклона включительно до субботы.

«По ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13 градусов, в дневные часы всего от плюс 15 до 20 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы. В целом, за шесть суток в столице ожидается до 43,5 мм осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги» – добавил Тишковец.

Он отметил, что с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. «В субботу «эхом» уходящего циклона еще кое-где отзовутся скоротечные дожди, а в воскресенье инициативу на синоптической карте перехватит погожий антициклон. Температурный фон вернется в комфортное климатическое русло лета: ночью плюс 10–15 градусов, днем плюс 20–25 градусов, – пояснил синоптик.

Он уточнил, что изнуряющей жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. «По всей видимости, первый месяц сезона по осадкам перевыполнит месячную норму на 50–80%, а образовавшееся за первые две недели положительное отклонение температуры от нормы в три градуса будет нивелировано», – заключил Тишковец.