В Москве устраняют последствия рекордного ливня

Субботний ливень в столице оказался настолько мощным, что побил по осадкам суточный рекорд, а местами и месячный. На остановках общественного транспорта москвичи стояли по колено в воде, машины плыли по дорогам, как по рекам, а на одном из роликов в соцсетях видно, как москвич на сапборде помогает водителю автомобиля, застрявшему в луже, выбраться на обочину.

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Дождевая вода подтопила ТЦ, подземные переходы и даже недавно введенный после реконструкции Ленинградский вокзал.

Как столица справилась с последствиями потопа?

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, больше всего осадков - 160 процентов от нормы, или 122,9 мм - выпало на востоке столицы. Если пересчитать на ведра, получается, что на каждый "квадрат" там пролилось 12 ведер воды. А например, северо-запад заливало не так обильно - на его долю досталось 78-80 процентов осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, стихия бушевала неравномерно. Например, на опорной метеостанции, по которой ведут подсчет осадков, выпало всего 27 мм дождя, или 35 процентов месячной нормы. Но и этого хватило, чтобы побить суточный рекорд по осадкам, составлявший 21,3 мм и державшийся с 2017 года. "Меньше всего воды зафиксировала метеостанция Балчуг в центре города, тут пролилось всего 17 мм, в Тушино выпало 32 мм, или 42 процента от нормы", - рассказал он "РГ". И добавил, что местами был еще и град до 5 мм диаметром. Жители Тушино, Новой Москвы и подмосковного Нарофоминска это видели своими глазами.

В итоге за несколько часов затопило даже центр - Новый Арбат, Кутузовский и часть Ленинградского проспекта, районы станций метро "Кропоткинской" и "Фрунзенской". Очевидцы сообщили о подтопленной машине скорой помощи на Ярославском шоссе, а также о подтоплении эстакады на Олимпийском проспекте. В районе Кузьминки залило торговый центр "Высота", а в Гольяново из затопленных дождевой водой автомобилей пассажиров и водителя вызволяли уже спасатели.

Устраняя такие скопления воды, на улицах города всю ночь работали 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". К утру воскресенья большая часть воды ушла с территории города - бригады специалистов откачивали ее специальной техникой. Но, судя по всему, командам коммунальных служб устранять последствия непогоды придется продолжать и в понедельник: пилить и вывозить поваленные ветром и дождем деревья, ремонтировать погнутые конструкции. По предварительным данным, не выдержали сильного ветра и ливня несколько десятков тополей, берез и других деревьев.

"В этой работе задействовано необходимое количество техники и специалистов. Большая часть из них - это сотрудники управляющих компаний "Жилищник" районов", - рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В воскресенье восстановили и движение на железнодорожных путях МЦД-1. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, ливень подтопил рельсы на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская, из-за чего электропоезда вынуждены были следовать со снижением скорости и опаздывали. В частично подтопленном Ленинградском вокзале, по данным пресс-службы департамента транспорта Москвы, протечку быстро устранили - вокзал находится на гарантии подрядной организации, которая реконструировала его. К слову, на расписание движения поездов это не повлияло.

За последние 15 лет число опасных погодных явлений выросло в два раза "Основная причина подтоплений - интенсивные и сильные осадки за короткий период времени", - пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Вызывает же такие стихии, по мнению метеорологов, изменение климата. По статистике Гидрометцентра России, за последние 15 лет число опасных погодных явлений, угрожающих жизни, здоровью и нарушающих жизнедеятельность человека, выросло в два раза.

К слову, этот дождь не последний в июне.

"Почти всю рабочую неделю сохранится вероятность осадков, местами с грозовыми фронтами", - рассказал "РГ" Евгений Тишковец.

Однако такого ливня, как прошел в субботу, в ближайшие дни все-таки не ожидается.