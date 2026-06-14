Москвичей предупредили о грозах и сильном дожде в начале недели

В начале следующей недели в Москву и область придут грозы и сильный дождь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

© Российская Газета

"Днем в понедельник, 15 июня, в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, в отдельных районах - гроза", - рассказал собеседник агентства.

В течение дня температура воздуха в городе составит +21-23 градуса, по области - 24 градуса тепла.

При грозе порывы южного и юго-западного ветра могут увеличиться до 15 м/с, добавили в Гидрометцентре.

В ночь с 14 на 15 июня столбики термометров в Москве покажут +8-10 градусов, в Московской области - +11 градусов.