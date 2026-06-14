Собянин рассказал, какой будет станция «Курьяново» Бирюлевской линии метро

Станцию «Курьяново» строящейся Бирюлевской линии метро оформят в выразительном индустриальном стиле.

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Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Ее образ вдохновлен историей индустриального района Печатники, в котором она расположится. В дизайне будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка. Наземные павильоны будут нарочито простой формы — из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема. Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон. Для полов станции применят натуральный камень», — написал Мэр Москвы

Станция «Курьяново» входит в состав первого участка строящейся Бирюлевской линии. Она будет расположена между Батюнинским проездом и Проектируемым проездом № 5112.

Сейчас на строительной площадке идут работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована. Кроме того, продолжается проходка левого тоннеля от станции «Кленовый бульвар» до переходной камеры возле «Курьянова». После ее завершения строители приступят к правому тоннелю. В следующем году щит-гигант проложит двухпутный тоннель от переходной камеры до станции «Курьяново».

Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. На ней будет 10 станций. Их открытие улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона москвичей.

Продолжается строительство более чем половины станций будущей линии. Среди них «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Луганская», «Каспийская» и «Курьяново». Еще четыре станции, «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево», находятся на этапе проектирования.

Работы на первом участке линии, от «ЗИЛа» до «Курьянова», завершатся в 2028 году. На второй части ветки, от «Курьянова» до «Бирюлева», они закончатся в 2029-м.

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