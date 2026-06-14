Собянин: Станцию метро «Курьяново» оформят в индустриальном стиле

Станцию «Курьяново» новой Бирюлeвской линии Московского метрополитена оформят в выразительном индустриальном стиле, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Еe образ вдохновлeн историей индустриального района Печатники, в котором она расположится. В дизайне будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка. Наземные павильоны будут нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объeма. Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон. Для полов станции применят натуральный камень», – написал Сергей Собянин.

Он напомнил, что «Курьяново», которая входит в состав первого участка Бирюлeвской линии, расположится между Батюнинским и Проектируемым проездом №5112. К строительству станции уже приступили – на площадке идут работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована. Идeт проходка левого тоннеля от станции «Кленовый бульвар» до переходной камеры возле «Курьяново». После еe завершения планируется приступить к правому тоннелю. А уже в 2027 году щит-гигант проложит двухпутный тоннель от переходной камеры до станции «Курьяново».

Бирюлeвская линия пройдeт от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлeво Западное и Бирюлeво Восточное. На ней будет 10 станций. Их запуск улучшит транспортное обслуживание свыше 1 млн москвичей. Больше половины станций будущей ветки сейчас в стадии строительства: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Луганская», «Каспийская» и «Курьяново». Ещe четыре – «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлeво» – проектируются. Работы на первом участке от «ЗИЛ» до «Курьяново» завершатся в 2028 году, на втором, от «Курьяново» до «Бирюлeво», – в 2029 году.