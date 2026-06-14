«Желтый» уровень опасности из-за грозы будет действовать в Москве до вечера воскресенья, 14 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

При этом предупреждение продлили и до 15 июня.

— Гроза. Период предупреждения с 9:00 15 июня до 20:00 15 июня Днем 15.06 местами ожидается гроза с дождем, — говорится на сайте Гидрометцентра.

14 июня в столичном регионе ожидается облачная погода, до вечера будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–19 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–20 градусов тепла.

В столице из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные изменения в работе наземного транспорта. При этом отдельные маршруты могут быть оперативно скорректированы в зависимости от ситуации на дорогах и погодной обстановки.

13 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что около 27–32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни. При этом количество осадков может достичь 50–55 миллиметров.