В московском парке провели реконструкцию Тарутинского боя

Ставший традиционным для столицы фестиваль "Времена и эпохи" проводится в эти длинные выходные сразу на нескольких площадках. Одна из них - в районе Митино. Местный ландшафтный парк украсился батальными пейзажами. Участники военно-исторических клубов реконструируют один из эпизодов Отечественной войны 1812 года - битву под Тарутино, когда русские войска под командованием фельдмаршала Кутузова сразились с французами под предводительством маршала Мюрата.

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Проливной дождь, добравшийся до северо-западной окраины города, не помешал действу. На широкой поляне гремят пушки, гарцуют наездники на конях, местная детвора в восторге.

Вход на фестиваль свободный. И это не только зрелище, за которым можно наблюдать из-за ограждения. Люди самых разных возрастов могут потренироваться в штыковом бое. Разумеется, без холодного оружия. От желающих отбоя нет.

Не дает никому свое орудие лишь кузнец. По его словам, это небезопасно. Если увлечься и не рассчитать силы, то молот отскочит от наковальни прямо в лоб. На одном из предыдущих фестивалей мастер сжалился и дал немного поковать мужчине в сандалиях, заявившему, что тот имеет опыт. Однако после того как на на голый палец попала окалина, тот побежал писать жалобу. Теперь зрителей ждет лишь демонстрация молотобойных умений и увлекательная лекция о чрезвычайно востребованной в старину професии. Ведь в Российской Императорской армии кузнец полагался каждой роте из двухсот человек. Сварщиков в наполеоновские времена еще не было, а ремонт военных приспособлений требовался ежедневно.

Организаторы одного из крупнейших в мире исторических фестивалей, помимо реконструкции масштабных битв, обещали аутентичную кухню и атмосферу полного погружения в прошлое. Не обманули. Аппетит на свежем воздухе появляется быстро. А на мангале дымится мясо. Ценник - не из ресторанов на Патриарших прудах. Вполне демократичный. Самое дорогое блюдо - свинина в горчичном соусе за 950 рублей. Есть даже жареный петух - порция в полтора раза дешевле. Но заплатить можно только наличными.