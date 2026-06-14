Редкие птицекрылки и голубые лунные бабочки родились в Московском зоопарке

Около 200 редких бабочек птицекрылок и потомство голубых лунных бабочек появились на свет в Московском зоопарке.

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Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Полный цикл развития от яйца до бабочки занимает около двух с половиной месяцев. Сейчас из куколок уже вышли примерно двести особей, и процесс продолжается. Зеленые бабочки — это самцы, а черные пестрые — самки, — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Птицекрылки Приам — крупные дневные бабочки семейства Парусники. Самцы каждого подвида имеют уникальную окраску: зеленую, синюю, цвета морской волны или золотистую. Самки, как правило, больше самцов и имеют черный или коричнево-серый окрас с крупными белыми пятнами.

Также из куколок появились болины или голубые лунные бабочки. У самцов окрас с синими и белыми пятнами, а самки — черные с небольшими белыми пятнами и перевязями, пишет ТАСС.

22 мая в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья сообщили, что в Московской области начался массовый вылет бабочек, и одной из первых местные жители заметили краеглазку эгерию, которая внесена в Красную книгу региона в качестве восстанавливающегося вида.