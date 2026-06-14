Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Столбики термометров в воскресенье, 14 июня, поднимутся в Москве до +21°, возможен кратковременный дождь, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог заметил, что в настоящий момент в столице пасмурно, слоистые облака на 300-600 м, влажность 86%.

По его данным, в течение синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона. В столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь.

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Температура воздуха в Москве будет в диапазоне от +18° до +21°, в Московской области от +17° до +22°.

На следующей неделе ночная температура упадет до +12°, местами до +7°, после полудня будет от +17° до +22°, вероятны дожди, констатировал Тишковец.

Ранее синоптик сообщил, что в субботу, 13 июня, в столице всего за несколько часов в осадкомер опорной метеостанции ВДНХ попало 27 мм дождя, что составляет 35% месячной нормы.

Вместе, подчеркнул специалист, рекорд всего июня остался за 2017 годом, когда 30 числа выпало 64,7 мм.