Сотрудники кинопарка «Москино» рассказали об особенностях своей работы

Жизнь кинопарка «Москино» наполнена событиями. Здесь организуют съемки, встречают и развлекают гостей, а также заботятся о том, чтобы кинопарк развивался: строят и обновляют декорации, открывают новые площадки, ухаживают за лошадьми, проводят репетиции и тренировки. Все это результат труда представителей множества профессий. Сотрудники кинопарка рассказали, что самое главное в их работе.

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В кинопарке построено 36 натурных площадок и шесть павильонов. Начальник проектного отдела кинопарка Елизавета Суховеева знает эти места до мельчайших деталей. Для каждой из них она составляет подробные описания с названием и расположением всех объектов, вплоть до парковок и санузлов, а также точек электроподключения.

Еще один специалист по натурным площадкам кинопарка — локейшен-скаут (буквально — искатель локаций) Сергей Демьянов. Он точно знает, где можно снять кадры Москвы времен конструктивизма, Кремля Петровской эпохи или русской глубинки с деревенскими избами. За время работы он успел поучаствовать в 30 проектах.

В прошлом году в кинопарке «Москино» открыли точную копию исторического здания манежа у Александровского сада. Вскоре он станет частью грандиозного конного комплекса площадью почти 23 тысячи квадратных метров. Здесь появятся кузницы и конюшни, манеж станет еще одной площадкой для съемок кино и местом проведения городских мероприятий. Также рядом с манежем в конноспортивном комплексе живут лошади. Азамат Багаев закончил Горский государственный аграрный университет во Владикавказе по направлению «Автомеханика». Но с детства мечтал работать с лошадьми.

— Я осознанно пошел на работу, связанную с лошадьми. Для меня конь — это партнер и брат по службе и работе, где необходимы слаженность, дисциплина, стойкость взаимодействия и понимание, — цитирует Багаева официальный сайт мэра Москвы.

В июне в кинопарке «Москино» для посещения открылась натурная площадка «Города Ближнего Востока и Средней Азии». Гости могут увидеть ее в рамках экскурсии «За кадром». Декорации построили специально для съемки сериала по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом».