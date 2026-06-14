Собянин: Новый сход с Патриаршего моста появится над Водоотводным каналом

В столице оборудуют Патриарший мост новым сходом на Якиманскую набережную. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что работы намечены в той части сооружения, которая проходит над Водоотводным каналом. Завершить проект планируют в 2027 году.

Специалисты проектируют объект в форме цилиндра — в центре расположится лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали сделают лестницу.

— Сейчас с моста на набережную можно попасть по временным спускам. Новый сход сделает прогулки гораздо комфортнее, в том числе для маломобильных горожан и гостей столицы. Уверен, благодаря этому объекту пеший маршрут от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной станет еще популярнее, — отметил глава города.

В этой части Центрального административного округа уже многое сделано для развития пешеходной инфраструктуры. Так, в 2024 году появился мост, соединивший стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, напомнил мэр в МАКС.

В марте Сергей Собянин дал старт строительству нового пешеходного перехода под Малым Каменным мостом на Болотной набережной. Он подчеркнул, что новый проект поможет москвичам передвигаться, не выходя на проезжую часть. Длина моста составит около 170 метров, а ширина — 5,4 метра. Работы планируется завершить до конца 2026 года.